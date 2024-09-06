İzmir'in Karabağlar ilçesinde katı atık depolama sahasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Uzundere Mahallesi'nde Karabağlar Belediyesine ait geçici katı atık depolama sahasında çıkan yangın, ekiplerin gece boyunca süren çalışmaları sonucu sabaha karşı kontrol altına alınarak söndürüldü.
Dün akşam saatlerinde başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve iş makinaları sevk edilmişti.
Son Dakika › Güncel › Karabağlar'da Atık Depolama Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?