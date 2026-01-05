İzmir'deki "Kooperatif" Davasında 4. Duruşma… Tunç Soyer: "Elimizdeki Bilirkişi Raporu, Dolandırıcılık Yapmadığımızın Kanıtıdır" - Son Dakika
İzmir'deki "Kooperatif" Davasında 4. Duruşma… Tunç Soyer: "Elimizdeki Bilirkişi Raporu, Dolandırıcılık Yapmadığımızın Kanıtıdır"

05.01.2026 12:43  Güncelleme: 14:14
Kamuoyunda "Kooperatif Davası" olarak bilinen, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin görülen davanın 4. duruşmasında, bilirkişi raporuna ilişkin konuşan eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, “Bu raporla, dolandırıcılık suçlaması tamamen ortadan kalmıştır. Elimizdeki bu rapor, bizim dolandırıcılık yapmadığımızın kanıtıdır” dedi.

(İZMİR) – Kamuoyunda "Kooperatif Davası" olarak bilinen, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin görülen davanın 4. duruşmasında, bilirkişi raporuna ilişkin konuşan eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, "Bu raporla, dolandırıcılık suçlaması tamamen ortadan kalmıştır. Elimizdeki bu rapor, bizim dolandırıcılık yapmadığımızın kanıtıdır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine açılan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da aralarında olduğu 2'si tutuklu toplam 65 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Aliağa Cezaevi Yerleşkesi'nde görülen duruşma, sanık avukatlarının taleplerinin alınmasının ardından sanıkların ve sanık avukatlarının bilirkişi raporuna ilişkin savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

Kaya: "Bu çaresizliğin karşısında ne yapacağız"

Bilirkişi raporuna yönelik savunma yapan Heval Savaş Kaya, "Bilirkişi raporu dosyaya yenilik katmamış. İddianamenin aynısı. Dosyanın, bizim ne dediğimizin, ifadelerin bir kıymeti yok. Kağıda yazık. Bu bile bilirkişilerin görevi kötü kullandığının bit kanıtı. O zaman ceza verin gitsin. Bu çaresizliğin karşısında ne yapacağız" dedi.

"İZBETON kooperatiflere karşı bir işlem yapmış mı sorulsun"

Raporda tarafına istat edilen suçlara da değinen Kaya, şunları söyledi:

"Belediyenin 'zararım yok' yazısına bir şey söyle. Kooperatiflerin de sözleşmeleri devam ediyor, oluşursa zararı da karşılayacaklar. Buna bir şey söyle. İnsana bu kadar zulmedilmez. Tapular, İZBB'de duruyorsa zarar nerede? Buna ilişkin de raporda bir şey yok. Almış rakamları koymuş, bilirkişi! Raporda, ruhsat gecikmelerine değinilmez mi! Bir kumpas ile operasyon ile yapılan mühürleme işleminin gecikmeye etkisine değinilmez mi? İZBETON'un 6306 sayılı Yasa ile ihale durumu olmadığını anlattık. Bu mesele 4734'e tabi değil çünkü para harcanmıyor dedik. Bir cümle ile yer almış. Muhtemelen verilmesi düşünülen raporu verdiler. Zarar tespit edilmemiş, muhtemel zarar suç mu? Bilirkişi, iddianameden sonra olan şeylerin hepsini saymış. Sanki hiç yaşanmamış gibi. İZBETON'dan kooperatiflerden aldıkları teminatlara ne olduğunun sorulmasını istiyorum. Zarar için mi harcanmış? İZBETON'un kooperatiflere karşı zararı olduğu iddia ediliyor ya öncelikle o zararın tahsil edilmesi lazım. Tahsil edilmezse kamu zararı olur. İZBETON kooperatiflere karşı bir işlem yapmış mı onun sorulmasını talep ediyorum. Bu rapor, bir öncekinin aynısı. İfadelerin ve görüşlerin hiçbir kıymeti yok. "

Soyer: "Öyleyse tüm meclis üyelerinin sanık sandalyesinde oturması gerekir"

Bilirkişi raporuna ilişkin savunma yapan Tunç Soyer de şu ifadeleri kullandı:

"Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin o dönemki başkanı olarak İZBETON ile yapılan işlerde onayım var diyorum. Rapor, Örnekköy 3. Etapta dört ve Örnekköy 4. Etapta iki İZBETON'a bırakılmasının ve bunun hayatın olağan akışına aykırı olduğunu iddia ediyor. Aykırıysa bile burada bir suç şüphesi olamaz. Biz, bununla gurur duyuyoruz. Ayrıca bilirkişi heyeti inşaatların 'fenni' kurallara uygun olduğunu belirterek, şu anki yönetimi aklama ve bizim hakkımızda şüphe oluşturma iradesi ortaya koymuştur. İnşaatlar durdurulmasa ve vaktinde bitse kamu zararı tespiti yapılacak mıydı? Bilirkişi heyeti İZBB ve İZBETON arasında protokolün kamu zararı olduğu kanısındaysa bu karar benim şahsi kararım değildir, meclis kararıdır. Öyleyse tüm meclis üyelerinin sanık sandalyesinde oturması gerekir. Bilirkişi özensiz raporu 6 aydır aradığımız, dolandırıcılık suçunun kimin lehine işlendiği sorusuna yanıt vermiş. Hem toplam kamu zararını hem de kime menfaat sağlandığını ortaya koymuş. Suçun failleri bizsek kimin lehine suç işlemişiz? Bilirkişi heyeti, 27 milyon 963 bin 92 kuruş kamu zararı olduğunu ortaya çıkarmış. Gecikme olmasa da kamu zararı olacak mıydı? Ayrıca görevde olmadığım süre zaman diliminde de kamu zararından bahsediliyor. Ama gerçek öyle değil. Bu raporla, dolandırıcılık suçlaması tamamen ortadan kalmıştır. Elimizdeki bu rapor, bizim dolandırıcılık yapmadığımızın kanıtıdır."

Aslanoğlu: "Zarar görenlerden bahsediliyor şimdi hakimler zarar görüyor"

Bilirkişi raporunu okumadığını dile getiren Şenol Aslanoğlu, heyetteki hakim değişikliğine tepki göstererek, şöyle konuştu:

"Okusan olmuyor, okumasan olmuyor. Sussan olmuyor, susmasan olmuyor. Yeni hakim, geldi. Yerine geldiğiniz hakim, Ticaret Odası iznime şerh koyan hakim. Savcılığın itirazına rağmen izin veren hakimdi. Anlattık ama anlattıklarımız işe yarıyor mu? Günlerce anlattık. Ama anlattıklarımızdan bir kelime koymamış demek ki boşuna anlattık. Zarar görenlerden bahsediliyor şimdi hakimler zarar görüyor. Lehimize en ufak bir şey olunca sürüyorlar. Anlatıyoruz ama şimdi hak verirseniz size de bir şey olabilir. Nitelikli dolandırıcılık, zimmette üçüncü kişiler… Bu olmazsa başka bir şey ile mi suçlanacağız? Mahkeme heyeti soruyor, Allah rızası için cevap ver! Mali bilirkişiler gelir gideri yazmış sadece. Ofisi, müşterisi bile olmayan bilirkişi…"

Aslanoğlu, "Okumadım, savunma için süre" istiyorum diyerek bilirkişi raporu savunması için süre talep etti.

Kaynak: ANKA

