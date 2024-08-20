İZMİR'DEKİ ORMAN YANGINI 73 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA
İZMİR'in Menderes ilçesinde 17 Ağustos'ta çıkan orman yangını, bugün saat 16.30 sıralarında, yaklaşık 73 saat sonra kontrol altına alındı.
Şaşal Mahallesi yakınlarındaki ormanda 17 Ağustos saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle bugün saat 17.30 sıralarında, 73 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › İzmir'deki orman yangını 73 saat sonra kontrol altında - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?