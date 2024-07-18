İzmir'deki orman yangınında yaralanan müdür şehit oldu - Son Dakika
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İzmir'deki orman yangınında yaralanan müdür şehit oldu

İzmir'in Bergama ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında içinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu yaralanan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şehit olan Dönertaş için taziye mesajı yayımladı.

18.07.2024 15:40
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İzmir'in Bergama ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında içinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu yaralanan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, şehit olan Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş için taziye mesajı yayımladı.

Yumaklı, mesajında, "İzmir Bergama'daki orman yangınına müdahale sırasında içerisinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Orman İşletme Müdürü, kardeşimiz Şahin Dönertaş'a Allah rahmet eylesin. Kabri nur, mekanı cennet olsun. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

Bergama'da orman yangınına müdahale eden pikabın devrilmesi sonucu yaralanan Dönertaş ve ulaştırma personeli Özgür Dilsiz, ambulansla Bergama Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Dönertaş, ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'deki orman yangınında yaralanan müdür şehit oldu - Son Dakika


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