İzmir'deki orman yangınlarından 78 kişi etkilendi

Güncel

Sağlık Bakanlığı, İzmir'deki orman yangınlarından 78 kişinin etkilendiğini, 29 kişinin ise tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İzmir'de meydana gelen orman yangınından 78 kişi etkilenmiştir. Hastanelerimizde 29 kişinin tedavisi devam etmektedir. Vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Bölgeye 10 ambulans, 3 UMKE timi ve 42 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.