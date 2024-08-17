İzmir'deki Yamanlar Dağı yangınında acı tablo havadan görüntülendi - Son Dakika
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İzmir'deki Yamanlar Dağı yangınında acı tablo havadan görüntülendi

İzmir\'deki Yamanlar Dağı yangınında acı tablo havadan görüntülendi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan ve geniş bir alana yayılan yangının 3. gününde bölgedeki acı tablo havadan dronla görüntülendi. Yangında 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı ve 44 iş yeri tahliye edildi.

17.08.2024 08:49
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İZMİR'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan ve geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları 3'üncü günde de devam ediyor. Alevlerin söndürüldüğü bölgedeki acı tablo, havadan dronla görüntülendi.

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda 15 Ağustos akşamı çıkan yangın, rüzgarın de etkisiyle yayıldı.3 gündür devam eden yangında yerleşim yerleri de etkilendi. 4 uçak, 14 helikopter, 70 kara aracı ve 445 personel alevlere müdahale etti. Yangında 17 ev yandı. 105 ev boşaltıldı. 44 iş yeri de tahliye edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, söndürülen alanlarda soğutma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Yangının 3'üncü gününde bölgedeki acı tablo, gün ağarınca ortaya çıktı. Yanan alanlar, dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

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