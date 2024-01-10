İzmir\'deki Yangın Davasında Savcıdan Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Talebi

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesindeki beton imalatının yapıldığı santralde çalışan Suriye uyruklu işçiler Ahmed El Ali (21), Memun En Nebhan (23) ve Muhammed El Hüseyin El Abdo El Biş'in (17) konakladıkları şantiyede çıkan yangında hayatını kaybetmesiyle ilgili davada mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanık Kemal Korukmaz'ın suçu tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek işlediğini belirterek, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Güzelbahçe ilçesindeki beton imalathanesinin yapıldığı santralde çalışan Suriye uyruklu Ahmed El Ali, Memun En Nebhan ve Muhammed El Hüseyin El Abdo El Biş'in kaldığı odada, 16 Kasım 2021 gecesi yangın çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 3 işçiyi yaralı çıkarıp, yangını söndürdü. İzmir'deki hastanelere kaldırılan işçilerden Ahmed El Ali ve Muhammed El Hüseyin El Abdo 2 gün sonra, Memun En Nebhan ise 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsinin ardından toprağa verildi.

Soruşturma kapsamında yangından 14 gün sonra Seferihisar ilçesinde işletmeci çifti bıçakla yaralayıp, para ve değerli eşyalarını gasbetmek suçundan yakalanan Kemal Korukmaz, polisteki ifadesinde, 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangını benzin ile odayı ateş vererek kendisinin çıkardığını itiraf etti. Korukmaz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hem yangın hem de gasp suçlamasıyla tutuklandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Soruşturmanın ardından 3 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Kemal Korukmaz hakkında, 'Tasarlayarak canavarca hisle yangın çıkarmak suretiyle öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Taksirle yakarak mala zarar verme' suçundan da 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, Kemal Korukmaz'ın olay tarihinde, 1 yıllık süreye yapılan plan dahilinde 3 kişiyi konakladıkları şantiyedeki yapıyı, uyudukları sırada ateşe vererek öldürme kastıyla yangın çıkardığını belirtti. Savcı, Korukmaz'ın 3 kişiyi canavarca hisle öldürdüğüne de kanaat getirdi.

Tutuklu sanık Kemal Korukmaz'ın yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya sanık Kemal Korukmaz, avukatı, Suriyeli mültecilerin aileleri ve İzmir Mülteci Dayanışma Platformu'nun temsilcileri katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Korukmaz'ın 'kasten öldürme' suçunu tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek işlediğini belirtip, üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

'NEFRET SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI GEREKİR'

Olayda hayatını kaybeden Suriyeli mülteci işçilerin ailelerinin avukatları ise sanığın nefret suçundan da cezalandırması gerektiğini vurguladı. Soruşturmada ihmal olduğunu vurgulayan avukatlar, "Kayıt dışı çalıştırıldıkları için ihmal olduğunu düşünüyoruz. İtfaiye, elektrik kontağından yangın çıktığını söyleyerek yüzeysel, bilimsel verilere dayanmayan olay yerinde inceleme olmadan rapor hazırladı. Kimya Mühedisleri Odası tarafından bilirkişi raporunda yangının patlayıcı bir madde nedeniyle çıktığı belirtildi. Raporu mahkemenin incelemesini talep ediyoruz. Olay fail beyanı ile ortaya çıktı. İtfaiye incelemesinde 'kazara' meydana geldiğine dikkat çekildi. Hakkında uzun süre işlem yapılmadı. sanık, işlediği gasp suçundan sonra kendi beyanında bu olayı yaptığını ifade etti. Kararın gerekçesinde nefret suçuna vurgu yapmanızı bekliyoruz" dedi.

'VİCDANEN ÇOK RAHATIM, BEN YAPMADIM'

Sanık Kemal Korukmaz ise savunmasında şunları söyledi:

"İtfaiye raporu tuttu. Tanık olarak dinlenenler birer sanıktır. En masum olan benim. Burada 2013 yılından beri çalışırlar. 2018'de ben orada işi bıraktım. Suriyeliler geldi ve biz onları kötülemedik, dışlamadık. Pazarlara ben götürürdüm. Ramazan Bulut sahte fatura ile Kadir Bulut ile şirket kurdu. Bunları bildiğimi biliyorlardı. İş yerinde kaos yaratıp kendi parasını alıp kaçmak gibi bir niyeti vardı. Nihat, satışlardan paraları saklıyor. Olayı Nihat Batur'un üzerine atmamı istediler. Malik Batur istedi bunu benden. Orada uzun yıllar çalıştım. Olayın meydana geldiği yerde 20 yıl kaldım. Banyo yapmak için, su ısıtmak için yer yok. Yangın prizden çıktı. Seyyar ısıtıcıdan çıktı. Vicdanen çok rahatım. Olayı ben yapmadım. Olay bölgesinde iki Suriyeli daha vardı. Onlardan hiç bahsedilmiyor. Suat beni tehdit etti. Malik Batur de Ramazan Bulut da tehdit etti. Benden yalancı şahitlik yapmamı istediler. Kundaklama varsa Osman Göl'ün eli vardır. Bunlar Suriyelileri sevmezdi, ben değil" dedi. Korukmaz, tahliyesini talep etti.

Mahkeme sanık Korukmaz'ın tahliye talebini reddedip, duruşmayı 20 Mart'a erteledi.