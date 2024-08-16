İzmir\'deki Yangında Tahliye Edilen Ev Sayısı 87, Yanan Ev Sayısı 16

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TAHLİYE EDİLEN EV SAYISI 87, YANAN EV SAYISI 16

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda dün gece başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yamanlar mevkisinde tahliye edilen ev sayısının 87 olduğu belirtildi. Yanan ev sayısının ise 16'ye çıktığı kaydedildi. Tahliye edilen iş yeri sayısı ise 45 olup dumandan etkilenen vatandaşların dışında herhangi bir ciddi yaralanma olayı ve can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,