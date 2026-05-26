İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Bayram Öncesinde İhtiyaç Sahibi Ailelere 92 Milyon Lira Destek

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ekonomik zorluk yaşayan yurttaşlara yönelik destek programını hayata geçirdi. Bu kapsamda kent genelinde belirlenen ihtiyaç sahibi hanelere toplam 92 milyon 124 bin lira kaynak ayrıldı.

Kentte dayanışma kültürünü güçlendirmeyi amaçlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında dar gelirli ailelerin yanında olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için sosyal yardım takip sistemine kayıtlı 61 bin 416 yurttaşa 1.500'er liralık bayram desteği sağlandı. Yardım ödemeleri, vatandaşların İzmirim Kartlarına aktarıldı.