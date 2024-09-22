İzmir\'den Yangın Mağduru Öğrencilere Kırtasiye Desteği

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yamanlar Dağı'nda çıkarak yerleşim yerlerini etkileyen yangından mağdur olan 48 öğrenciye 174 bin TL'lik kırtasiye desteğinde bulunacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen ağustos ayında Yamanlar Dağı'nda çıkarak yerleşim yerlerini etkileyen yangının yaralarını sarmaya devam ediyor. Büyükşehir bu kapsamda yangından etkilenen ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören 44 öğrenciye 3 bin 500 TL, üniversite düzeyinde eğitim gören 4 öğrenciye ise 5 bin TL kırtasiye desteği verecek. Böylelikle toplam 48 öğrenci için 174 bin TL kırtasiye desteği sağlanmış olacak.

12 Eylül tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Afet Komisyonu'nun aldığı kararın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından destekten faydalanacak öğrencilere İzmir Şehir Kartı ulaştırılacak. Kartlarını teslim alan öğrenciler, bakiyesi yüklenmiş kartlarıyla anlaşmalı kırtasiyelere giderek alışveriş yapabilecek. Anlaşmalı kırtasiyelere https://bizvariz.izmir.bel.tr/ sitesinden İzmir Şehir Kartı linkine tıklayarak ulaşılabilir.

Özel komisyon kurulmuştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Karşıyaka Yamanlar Dağı'nda çıkan yangının yaralarını sarmak için olağanüstü toplantı yaparak mağduriyet yaşayan vatandaşlara nakdi, ayni, lojistik ve beşeri tüm yardımların sağlanması için oy birliği ile komisyon kurulması kararı almıştı. Yangından etkilenen vatandaşlar için özel olarak kurulan komisyon, yangın mağduru öğrenciler için harekete geçmişti.