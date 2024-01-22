İzmir depremindeki Yağcıoğlu Apartmanı davasında verilen hapis cezaları onaylandı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, İzmir depreminde 11 kişinin hayatını kaybettiği Yağcıoğlu Apartmanı B Blok'a ilişkin davada 2 sanık hakkında verilen 13 yıl 4'er ay hapis cezasını onadı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi tarafından sanıklar Şerafettin Ağar ve Orhan Ayber hakkında verilen hapis cezası kararı, itiraz üzerine Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, incelemede, depremde yakınlarını kaybedenlerin "sanıkların eylemlerini olası kastla işledikleri, daha fazla ceza verilmesi ve indirim uygulanmaması gerektiği" ve sanıkların "delil toplanmadan ve taraflı bilirkişi raporlarıyla eksik inceleme yapıldığı" yönündeki itirazları değerlendirdi.

Daire, "Hükmolunan 13 yıl 4 ay hapis cezalarının işlenen fiillerin ağırlığıyla orantılı, hak, adalet ve nasafet kuralları ile dava dosyası içeriğine uygun olduğu, sanıkların binanın yıkılmasına etken kusurlu davranışların doğru biçimde belirlendiği, eksik inceleme yapılmadığı, hükümlerde hukuka aykırılık bulunmadığı" gerekçeleriyle temyiz istemlerinin esastan reddi ile hükümlerin onanmasına karar verdi.

Dava süreci

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı B Blok'ta 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Davanın iddianamesinde, müteahhit Şerafettin Ağar ile binanın fenni mesulü Orhan Ayber'in "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan cezalandırılmaları istenmişti.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada sanıklara söz konusu suçtan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmişti. Sanıkların, TCK'nin 53/6. maddesi gereği geçici süreyle meslekten men edilmesine de hükmedilmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi ise sanıklara verilen cezayı 13 yıl 4'er aya çıkarmış, dosya itirazlar üzerine Yargıtay'a taşınmıştı.