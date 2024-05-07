İzmir Dikili açıklarında 20'si çocuk, 47 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir Dikili açıklarında 20'si çocuk, 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir Dikili açıklarında 20\'si çocuk, 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenen düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, 12'si çocuk 30 göçmeni karaya çıkardı. Ayrıca, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 8'i çocuk 17 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

07.05.2024 21:59
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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 20'si çocuk, 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, 12'si çocuk 30 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Öte yandan ilçe açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 8'i çocuk 17 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik ekiplerce kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Dikili açıklarında 20'si çocuk, 47 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Dikili açıklarında 20'si çocuk, 47 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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