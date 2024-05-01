İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 22'si çocuk 60 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 22'si çocuk 60 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir\'in Dikili ilçesi açıklarında 22\'si çocuk 60 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dikili açıklarında can salları içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşarak ekiplerini sevk etti. İki can salındaki 15'i çocuk 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Ayrıca, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 7'si çocuk 19 göçmen de kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

01.05.2024 00:47
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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 22'si çocuk 60 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında can salları içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki can salındaki 15'i çocuk 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Aynı bölgede düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, bottaki 7'si çocuk 19 göçmeni de kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 22'si çocuk 60 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 22'si çocuk 60 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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