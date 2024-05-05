İzmir Dikili açıklarında 8\'i çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 8'i çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.
Bölgeye yönlendirilen ekiplerce durdurulan lastik bottaki 8'i çocuk 24 göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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