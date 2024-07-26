İzmir Dikili'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor - Son Dakika
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İzmir Dikili'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

İzmir Dikili\'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Çandarlı Mahallesi'ndeki ormanlık ve makilik alanda başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra takviye olarak gönderilen uçaklar, helikopterler, arazözler, su ikmal araçları, dozerler ve yer ekipleri yangına müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangında Mavikent Sitesi tahliye edildi ve Çandarlı-Denizköy kara yolu trafiğe kapatıldı. Yangına müdahale eden ekiplere takviye yapıldığı belirtilirken, yerleşim alanlarıyla ilgili gerekli tedbirlerin alındığı ve konutlara sirayet etme durumunun olmadığı açıklandı.

26.07.2024 17:49
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İzmir'in Dikili ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çandarlı Mahallesi'ndeki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında alevlerin yaklaştığı Mavikent Sitesi, tahliye edildi. Çandarlı- Denizköy kara yolu da yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Ekipler takviye edildi

Dikili Kaymakamlığına vekalet eden Bergama Kaymakamı Avni Oral, yaptığı açıklamada, yangına müdahale eden ekiplere takviye yapıldığını, 10 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal, 3 dozer ve 2 yer ekibi ile müdahalenin sürdüğünü belirtti.

Yangında yerleşim alanlarıyla ilgili gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Oral, şu bilgileri verdi:

"Yerleşim yerleriyle ilgili bölümde yangın kısmen kontrol altına alındı. Burada sıkıntı kalmadı. Ancak yangının diğer ilerleme noktası olan ormanlık alanda çalışmalar sürüyor. Bu yönde de şu anda tehdit altında olan bir yerleşim alanı yok. Yangının konutlara sirayet etme durumu yok. Yalnızca bir sitedeki 3 evde kısmi hasarlar oluştu."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Dikili'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor - Son Dakika

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