İzmir Dikili'de tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü, tır sürücüsü gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Dikili'de tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü, tır sürücüsü gözaltında

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Dikili ilçesinde dün akşam İzmir-Çanakkale kara yolunda tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Tır sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken, ölen sürücünün sosyal medyada motosiklet sürüşü, ekipman kullanımı ve trafik kuralları üzerine içerik ürettiği öğrenildi.

İzmir'in Dikili ilçesinde tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Cumhur Kahraman (46) idaresindeki 34 GMM 853 plakalı motosiklet, dün akşam saatlerinde İzmir- Çanakkale kara yolunda K.T'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kahraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Tır sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kahraman'ın, motosiklet sürüşü, ekipman kullanımı, trafik kuralları ile motorcuların yollarda yaşadığı sorunlar konusunda sosyal medyada içerik ürettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
Trafik KazalarıMotosikletÇanakkaleOtomobilJandarmaTrafikDikiliGüncelİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7-1’lik mağlubiyetin faturası 24 saat geçmeden kesildi 7-1'lik mağlubiyetin faturası 24 saat geçmeden kesildi
Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak Türkiye’yi terk ediyor Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak Türkiye'yi terk ediyor
Konya’da kayıp gencin cesedi çürümeye yüz tutmuş halde bulundu Konya'da kayıp gencin cesedi çürümeye yüz tutmuş halde bulundu
Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler’i şaşırtan istek Rakip oyuncuyu kırmadı Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler'i şaşırtan istek! Rakip oyuncuyu kırmadı
Yok artık Montella İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti Yok artık Montella! İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti
Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
10:28
Evine çağırdığı masözle anlaşamayınca ortalık karıştı
Evine çağırdığı masözle anlaşamayınca ortalık karıştı
10:04
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı
Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
09:43
Ferhat Gündoğdu’nun gözaltı sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı
Ferhat Gündoğdu'nun gözaltı sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı
09:43
Azerbaycan’da 28 Şubat’ı hatırlatan görüntü Başörtülü öğrencileri okula almadılar
Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan görüntü! Başörtülü öğrencileri okula almadılar
09:24
Ali Koç’un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
09:17
Bakan Gürlek, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı
Bakan Gürlek, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 10:35:13. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir Dikili'de tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü, tır sürücüsü gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei