İzmir Dikili'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

(İZMİR) - İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde ziraat alanda başlayan yangın yaklaşık 10 saatin ardından kontrol altına alındı.

Bugün saat 14.05'te ziraat arazisinde başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yangına ilk müdahale saat 14.10'da gerçekleştirildi. Yangına, Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz, 4 dozer ve hem OGM'ye hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Dikili Belediyesi itfaiye birimlerine ait çok sayıda ekip havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ardından, ekipler yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları başladı.