İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda Hayvanlar Serinliyor - Son Dakika
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İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda Hayvanlar Serinliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda hayvanlar, sıcak havadan etkilenmemek için özel olarak hazırlanan meyveli buz kalıpları ile serinliyor. Park, Kurban Bayramı tatili süresince ziyaretçilerini bekliyor.

15.06.2024 10:15
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nın sakinleri, 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda kendileri için özel olarak hazırlanan meyveli buz kalıpları ile serinliyor. Sıcak havadan etkilenmemek için havuza giren hayvanlar, ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılanıyor. Doğal Yaşam Parkı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde de ziyaretçilerini bekliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 425 bin metrekarelik alan üzerine kurduğu Doğal Yaşam Parkı'nda hava sıcaklıkların artması ile birlikte hayvanların beslenmesinde serin menüye geçildi. Buz kalıplarında dondurulan meyveler, park sakinlerinin serinlemesi için alternatif olarak sunuluyor. Halka kuyruklu lemurlar için de fındık, dut, kayısı ve badem gibi besinler buz kalıplarında dondurularak servis ediliyor. Park sakinleri, buzlu meyveleri yiyerek serinliyor.

Fil ailesi için duş ve havuz var

Park sakinlerinden kimileri gölgelik alanda vakit geçirirken bazıları ise havuzlarda serinliyor. Fil ailesi de sıcak havalarda havuzu tercih ediyor. Havuzdan hortumlarıyla aldıkları suyu vücutlarına serpen filler, böylece yüksek sıcaklıklardan kendilerini koruyor.

120 türde hayvan var

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret edenler 120 türün üzerinde yaklaşık bin 300 hayvanı görme imkanı buluyor. Bunlardan en ilgi çekeni ise Türkiye'nin tek fil ailesi. Dünyada nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanlar listesinde gösterilen Asya fillerinden Begümcan ve Winner çiftinin İzmir, Ege ve Deniz adındaki çocukları, parkın gözdelerinden. 5 bireyden oluşan fil ailesi dışında, aslanlar, kaplanlar, zürafalar ve diğer pek çok hayvan da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yiyecekler özenle hazırlanıyor

Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Biyolog Serkan Eğrilmez, yaz aylarında insanlar kadar hayvanların da serinleme ihtiyacı duyduğunu belirtti. Barınaklardaki doğal gölgeliklerin arttırılarak havuzlarda suların sık sık değiştirildiğini vurgulayan Serkan Eğrilmez, "Burada mutfağımız var. Sabah mesaimiz başlar başlamaz arkadaşlarımız papağandan file kadar her birinin yiyeceğini ayrı ayrı ve özenle hazırlıyor. Yaz aylarında hem günlük gıda ihtiyaçlarını hem de serinleme ihtiyaçlarını göz önüne alarak bir beslenme programı oluşturuyoruz" dedi.

Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle pazartesi günleri kapalı olan park, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince 17 Haziran Pazartesi günü de dahil olmak üzere açık olacak. Her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlayan park, bayram süresince de 09.00-18.30 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Giriş ücretleri öğrenci için 15 TL, yetişkinler için 30 TL, 0-6 yaş grubu için ise ücretsiz olacak. Ziyaretçiler İzmirim Kart ve temassız kart ile de ödeme yapabilecek.

Görüntü Dökümü

-Genel ve detay görüntüler

Doğal Yaşam Parkı'nda serinleyen hayvanlardan görüntüler

Ziyaretçilerden görüntüler

-Röportajlar

Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Biyolog Serkan Eğrilmez

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda Hayvanlar Serinliyor - Son Dakika

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