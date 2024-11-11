İzmir Dragon Festivali'nde Galip İtfaiye Takımı

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından "Tüm ekipler tek yürek, tek kürek" sloganıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Dragon Festivali'nde, tekne turnuvasının galibi İzmir İtfaiyesi oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından "Tüm ekipler tek yürek, tek kürek" sloganı ile bu yıl ikincisi düzenlenen Dragon Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Belediye çatısı altındaki birimlerin İzmir Körfezi'nde kürek çektiği yarışa 30 takım katıldı. 4'ü kadın 12'şer kişiden oluşan takımlar, İncir altı İzmir Kayıkları Yelken ve Kano Tesisleri'nde belirlenen 250 metrelik güzergah boyunca kürek çekti.

Biri "Eylül" diğeri ise "Ateş savaşçıları" adıyla iki grup olarak Dragon Festivali'ne katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, geçen yıl olduğu gibi bu yılda birinciliği elde etti.

Yarışmada, finale kalan "Eylül" isimli takım 56,95 saniye ile birinci olurken, onu İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı takımı izledi. Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın "Hayat" isimli takımı, 57,58 saniye ile ikinci olurken, İZSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın "Sea Breeze" isimli takımı da 1 dakika 21 saniye ile üçüncü oldu.