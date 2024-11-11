İzmir Dragon Festivali'nde Galip İtfaiye Takımı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Dragon Festivali'nde Galip İtfaiye Takımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Dragon Festivali'nde, İzmir İtfaiyesi tekne turnuvasının galibi oldu. 30 takımın katıldığı yarışta birinci olan 'Eylül' isimli takım, 56,95 saniyelik süresiyle zafere ulaştı.

11.11.2024 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından "Tüm ekipler tek yürek, tek kürek" sloganıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Dragon Festivali'nde, tekne turnuvasının galibi İzmir İtfaiyesi oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından "Tüm ekipler tek yürek, tek kürek" sloganı ile bu yıl ikincisi düzenlenen Dragon Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Belediye çatısı altındaki birimlerin İzmir Körfezi'nde kürek çektiği yarışa 30 takım katıldı. 4'ü kadın 12'şer kişiden oluşan takımlar, İncir altı İzmir Kayıkları Yelken ve Kano Tesisleri'nde belirlenen 250 metrelik güzergah boyunca kürek çekti.

Biri "Eylül" diğeri ise "Ateş savaşçıları" adıyla iki grup olarak Dragon Festivali'ne katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, geçen yıl olduğu gibi bu yılda birinciliği elde etti.

Yarışmada, finale kalan "Eylül" isimli takım 56,95 saniye ile birinci olurken, onu İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı takımı izledi. Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın "Hayat" isimli takımı, 57,58 saniye ile ikinci olurken, İZSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın "Sea Breeze" isimli takımı da 1 dakika 21 saniye ile üçüncü oldu.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Etkinlikler, Güncel, Eylül, İzmir, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Dragon Festivali'nde Galip İtfaiye Takımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:14 Serdar Ortaç Tutuklanma Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi Serdar Ortaç Tutuklanma Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi
17:00 Mehmet Ali Erbil’in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım
16:57 Mansur Yavaş, karşılıklı Ankara havası oynadığı Tan Taşçı’ya 41 milyon lira ödemiş Mansur Yavaş, karşılıklı Ankara havası oynadığı Tan Taşçı'ya 41 milyon lira ödemiş
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
16:10 Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
07:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağında “adaylık“ sorusunun yasaklandığı iddia edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında "adaylık" sorusunun yasaklandığı iddia edildi
00:08 Sermaye Piyasası Kurulu’na 3 yeni atama Sermaye Piyasası Kurulu'na 3 yeni atama
23:56 Galatasaray efsanesi, sezon bitmeden futbolu bıraktı Galatasaray efsanesi, sezon bitmeden futbolu bıraktı
23:42 Sivassporlu futbolcudan Mourinho’ya flaş gönderme Sivassporlu futbolcudan Mourinho'ya flaş gönderme
23:30 Acun Ilıcalı-İbrahim Hatipoğlu tartışması yeniden alevlendi: Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun Acun Ilıcalı-İbrahim Hatipoğlu tartışması yeniden alevlendi: Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun
23:08 Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
23:00 Mert Hakan’dan Muslera’ya olay yaratacak Mourinho yanıtı Mert Hakan'dan Muslera'ya olay yaratacak Mourinho yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 17:22:58. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Dragon Festivali'nde Galip İtfaiye Takımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.