İzmir Edebiyat Söyleşileri'nin Konuğu Melike Koçak

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Edebiyat Söyleşileri'nin 6'ıncı buluşması, 14 Aralık Cumartesi günü İzmir Milli Kütüphane'de gerçekleştirilecek. Yazar Melike Koçak, ilk öykü kitabı Hiçkuşu'nu konuşmak üzere İzmirlilerle buluşacak.

İzmirli edebiyatseverlerin yoğun katılımıyla Prof. Dr. Nevzat Kaya moderatörlüğünde düzenlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi Edebiyat Söyleşileri'nin bu haftaki konuğu, yazar Melike Koçak olacak. Kütüphaneler Şube Müdürlüğü organizasyonunda 14 Aralık Cumartesi günü saat 16.30'da İzmir Milli Kütüphane'de gerçekleştirilecek söyleşide, yazarın ilk öykü kitabı Hiçkuşu üzerine edebiyatseverlerle sohbet edilecek. Melike Koçak, tüm öykülerinde insanı en gerilere çekip güvercinlerin, sardunyaların, köpeklerin, kırkayakların, serçelerin sesini duymaya, onların dilini sökmeye çalışıyor.