İzmir Emniyet Müdürlüğü 74 adrese operasyon düzenledi, aranan 164 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir Emniyet Müdürlüğü 74 adrese operasyon düzenledi, aranan 164 şüpheli yakalandı

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İzmir Emniyet Müdürlüğü 74 adrese operasyon düzenledi, aranan 164 şüpheli yakalandı
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İzmir Emniyet Müdürlüğü, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan kişilere yönelik il genelinde operasyon düzenledi. 158 polisin katıldığı, 74 adrese yapılan ve 24 saat süren operasyonda çeşitli suçlardan aranan 164 şüpheli yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

İZMİR'de polis ekipleri tarafından hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunanlara yönelik düzenlenen operasyonda, toplam 164 kişi yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nce, il genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. İl merkezinde ve dış ilçelerde görevli 158 polisin katılımıyla önceki gün saat 06.00'da eş zamanlı olarak 74 adrese operasyon gerçekleştirildi. 24 saat devam eden operasyonda; 'Hırsızlık', 'Yağma', 'Yaralama', 'Cinsel istismar', 'Silahla tehdit', 'Göçmen kaçakçılığı', 'Uyuşturucu madde ticareti yapma/bulundurma', 'Dolandırıcılık', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'Şantaj', 'Alkollü araç kullanma', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' gibi çeşitli suçlardan aranması olan toplam 164 aranan şüpheli yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: DHA
İzmir Emniyet MüdürlüğüOperasyonGüvenlik3. SayfaGüncelCezaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Emniyet Müdürlüğü 74 adrese operasyon düzenledi, aranan 164 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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