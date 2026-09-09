İzmir Enternasyonal Fuarı, konser ve stand-up gösterisi ile devam etti - Son Dakika
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İzmir Enternasyonal Fuarı, konser ve stand-up gösterisi ile devam etti

İzmir Enternasyonal Fuarı, konser ve stand-up gösterisi ile devam etti
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İzmir Enternasyonal Fuarı'nın dördüncü gününde de müzik ve mizah alanında ön plana çıkan isimler sahne aldı. Çim Konserleri'nde binlerce İzmirliyle buluşan Mert Demir, sevilen şarkılarını seslendirirken; Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda stand-up gösterisi sunan Doğu Demirkol'a ise sahnede doğum günü sürprizi yapıldı.

(İZMİR)- İzmir Enternasyonal Fuarı'nın dördüncü gününde de müzik ve mizah alanında ön plana çıkan isimler sahne aldı. Çim Konserleri'nde binlerce İzmirliyle buluşan Mert Demir, sevilen şarkılarını seslendirirken; Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda stand-up gösterisi sunan Doğu Demirkol'a ise sahnede doğum günü sürprizi yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen 95. İzmir Enternasyonal Fuarı, her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikleriyle her gün on binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Folkart'ın ana sponsor, Migros'un etkinlik sponsoru olduğu fuarda; konserlerden tiyatro oyunlarına, stand-up gösterilerinden farklı sahne performanslarına uzanan etkinlikler İzmirlilerle buluşuyor.

DOĞU DEMİRKOL'A SAHNEDE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan Doğu Demirkol kendine has mizah anlayışıyla izleyicilere neşeli bir akşam yaşattı. Günlük hayatın içinden gözlemlerini ve kişisel deneyimlerini mizahi bir dille sahneye taşıyan Demirkol'un gösterisi büyük ilgi gördü. Gösteri sırasında Doğu Demirkol'a ekip arkadaşları tarafından sahnede doğum günü sürprizi yapıldı.

MERT DEMİR SAHNEDEYDİ

Fuar akşamlarının geleneksel etkinliklerinden Çim Konserleri'nde sahne alan Mert Demir, konser alanını dolduran binlerce İzmirliye unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkılarına dinleyicilerin hep bir ağızdan eşlik ettiği Mert Demir, sahne performansıyla da beğeni topladı. İzmir'de olmaktan ve İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında yeniden sahne almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Mert Demir, İzmirlilerle yeniden buluşmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

FUAR HEYECANI DEVAM EDİYOR

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Çim Konserleri ve Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'ndaki etkinlikler ilerleyen günlerde de devam edecek. Çim Konserleri'nde 9 Eylül'de Model, 10 Eylül'de Gülşen, 11 Eylül'de Teoman ve 12 Eylül'de Semicenk sahne alacak. Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda ise 9 Eylül'de "Çok Güzel Hareketler 2", 9 Eylül'e özel İzmir skeçleri ve genç oyuncuların enerjisiyle seyirci karşısına çıkacak. 10 Eylül'de Doğan Akdoğan ve Rüştü Onur Atilla'nın sunumuyla gerçekleştirilecek Abur Cubur Show, eğlence ve sürprizlerden oluşan interaktif bir sahne deneyimi sunacak. 11 Eylül'de Atakan Çelik ve Safa Sarı, müzik, mizah ve sahne enerjisini bir araya getirdikleri "Sonkiüçdört" ile sahne alacak. Program, 12 Eylül'de Binnur Kaya ve Mert Fırat'ın sahne aldığı "İki Kişilik Oyun" ile sona erecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Enternasyonal Fuarı, konser ve stand-up gösterisi ile devam etti - Son Dakika

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