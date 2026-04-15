"İzmir Fikir Buluşmaları"Nda Gündem Gıda Olacak

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği İzmir FİKİR Buluşmaları'nın yeni oturumunda kentsel gıda politikaları ile gıda egemenliği ele alınacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'İzmir FİKİR Buluşmaları' dizisinin yeni oturumu, 15 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Dr. İnan İzci'nin konuşmacı, FİKİR Genel Yayın Yönetmeni Murat Büyükyılmaz'ın moderatör olarak yer alacağı buluşmada, kentsel gıda politikaları ve gıda egemenliği başlığı etrafında İzmir'in güncel ihtiyaçları, imkanları ve tartışma alanları değerlendirilecek. 17 Nisan Uluslararası Çiftçi Mücadeleleri Günü'nün açtığı tarihsel ve siyasal çerçeveden hareket eden oturum, tarımı yalnızca ekonomik bir sektör olarak değil emek, yaşam, gıda hakkı, ekoloji ve demokrasi meselesi olarak birlikte düşünmeyi amaçlıyor. Bu yönüyle buluşma, çiftçi mücadelelerinin dünyadaki ve Türkiye'deki birikimini İzmir'in güncel gerçekliğiyle buluşturmayı hedefliyor.