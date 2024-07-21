İzmir Foça'da meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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İzmir Foça'da meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi yaralandı

İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında toplamda 8 kişi yaralandı. İlk kazada Sinan G. yönetimindeki araç ile Fevzi S. yönetimindeki araç çarpıştı ve kazada 4 kişi yaralandı. İkinci kazada ise Berkay Edip S. yönetimindeki araç ile Gamze B. yönetimindeki araç çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

21.07.2024 22:03
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İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Sinan G. (25) idaresindeki 45 M 6588 plakalı araç ile Fevzi S. (47) yönetimindeki 35 BZU 809 plakalı araç Yenibağarası Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücü Fevzi S. ile araçlardaki Müjde S. (42), Güler B. (22) ve Barkın K. (25) yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Foça İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yenibağarası Mahallesi'nde bir süre sonra Berkay Edip S. (23) yönetimindeki 35 MEP 02 plakalı araç ile Gamze B. (33) idaresinde 35 KF 8754 plakalı araç çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Deniz S. (24) ve Arya S. (3) ambulanslarla Foça Devlet Hastanesine sevk edildi.

Her iki kazada yaralanan 8 kişinin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Foça'da meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Foça'da meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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