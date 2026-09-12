İzmir Fuarı\'nın 7. gününde Teoman sahnede İzmirlilere müzik dolu gece yaşattı

(İZMİR) - İzmir Enternasyonal Fuarı'nın yedinci gününde Kültürpark; müzik, mizah ve sahne sanatlarıyla renklenen etkinliklere ev sahipliği yaptı. Fuarın geleneksel etkinliklerinden Çim Konserleri'nde Teoman sahne alırken, Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda BKM Mutfak oyuncuları Atakan Çelik ve Safa Sarı "Sonkiüçdört" gösterisiyle izleyicilerle buluştu. Fuar kapsamında ayrıca "Şef Sensin" etkinliği ve opera performansları da ziyaretçilerden ilgi gördü.

Çim Konserleri'nde sahne alan Teoman, sevilen şarkıları ve kendine özgü sahne performansıyla fuar alanını dolduran İzmirlilere müzik dolu bir gece yaşattı. Geniş repertuvarından sevilen parçalarını seslendiren Teoman'a müzikseverler hep bir ağızdan eşlik etti. "Paramparça", "İki Yabancı", "İstanbul'da Sonbahar" ve "Renkli Rüyalar Oteli" gibi sevilen şarkılarla konser coşkusu gece boyunca sürdü.

"SONKİÜÇDÖRT" EĞLENCELİ BİR ZAMAN YOLCULUĞU YAŞATTI

Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda ise BKM Mutfak oyuncuları Atakan Çelik ve Safa Sarı, "Sonkiüçdört" gösterisiyle izleyicilere 1990'lı yıllardan 2000'li yıllara uzanan eğlenceli bir zaman yolculuğu yaşattı. İlk ezberlenen şarkılardan ilk aşklara, kalp kırıklıklarından dönemin unutulmaz hitlerine kadar pek çok nostaljik anının yeniden canlandırıldığı gösteride; poptan arabeske, türküden rock müziğe uzanan geniş bir repertuvar seslendirildi. Ünlü sanatçıların ve şarkıların taklitleriyle renklenen gösteride Safa Sarı ve Atakan Çelik, izleyicilerle diyalog kurarak stand-up ile konseri bir araya getiren interaktif bir performans sergiledi.

Fuarın farklı noktalarında düzenlenen, "Şef Sensin" etkinliği ve opera performansları da ziyaretçilere farklı sanat deneyimleri sundu. Müzik ve sahne sanatlarının bir araya geldiği etkinliklerle Kültürpark'ta yedinci günün hareketliliği gün boyunca devam etti.

Fuarın sekizinci gününde ise Çim Konserleri'nde Semicenk sahne alacak. Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda Binnur Kaya ve Mert Fırat'ın rol aldığı "İki Kişilik Oyun" izleyicilerle buluşacak.