İzmir Gaziemir'de mobil depo minibüsten 2 milyon 160 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir Gaziemir'de mobil depo minibüsten 2 milyon 160 bin makaron ele geçirildi

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İzmir Gaziemir\'de mobil depo minibüsten 2 milyon 160 bin makaron ele geçirildi
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İzmir Gaziemir'de düzenlenen operasyonda, mobil depo olarak kullanılan minibüste 2 milyon 160 bin dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde düzenlenen operasyonda, mobil depo olarak kullanılan bir minibüste 2 milyon 160 bin dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak tütün ve tütün mamulleri ticaretini önlemeye yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Ekipler, Gaziemir ilçesinde kaçak ürünlerin depolandığı ve sevkiyata hazır tutulduğu belirlenen bir minibüse operasyon düzenledi. Araçta yapılan detaylı aramalarda, piyasaya sürülmeye hazırlanmış toplam 2 milyon 160 bin içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyonun ardından yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA
GaziemirGüvenlik3. SayfaMakaronGüncelİzmirSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Gaziemir'de mobil depo minibüsten 2 milyon 160 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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