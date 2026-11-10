İzmir Gaziemir\'de televizyonda 250 gram uyuşturucu bulundu, ev sahibi tutuklandı

İzmir Gaziemir'de televizyonda 250 gram uyuşturucu bulundu, ev sahibi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Gaziemir ilçesinde Reşatbey Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen jandarma baskınında televizyona gizlenmiş 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reşatbey Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine baskın düzenledi.
Aramalarda televizyonun içine gizlendiği belirlenen 250 gram sentetik uyuşturucuya ve 2 uyuşturucu kullanma aparatına el konuldu.
Gözaltına alınan ev sahibi, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA
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