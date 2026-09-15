İzmir ile Rusya arasındaki ilişkiler için Tugay\'dan tam destek mesajı

(İZMİR) - Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin'i ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Rusya ile İzmir arasındaki ticari, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, ticaret ve yatırımların artırılmasında kolaylaştırıcı bir rol üstleneceklerini söyledi.

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin ve beraberindeki heyet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı ziyaret etti. Ziyarette İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım ile Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selin Sayın Kapancı da yer aldı. Görüşmede İzmir ile Rusya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, İzmir ile Rusya'da belirlenecek bir şehir arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ve karşılıklı ziyaretler yapılması gibi konular ele alındı.

TUGAY: "ELİMDEN NE GELİYORSA YAPMAYA HAZIRIM"

İzmir'de deniz ticaretinin yeniden büyümeye başladığını belirten Başkan Tugay, İzmir'in tarih boyunca önemli bir ticaret merkezi olduğunu söyledi. İzmir'in Türkiye'nin dışa en açık kentlerinden biri olduğunu ifade eden Tugay, kentin ticaret, üretim ve kültür alanlarındaki potansiyelini daha da geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.

Tugay, "İzmir'in hem ticaret hem üretim hem de kültür yönünü çok zengin görüyoruz. Şu anda her anlamda potansiyelinin yüzde 50'sini ancak kullanabiliyor İzmir. Ben kendime şöyle bir görev verdim: İzmir'in bu açığını kapatacak şekilde çalışacağım ve hızlı bir düzelme sağlayacağız. O nedenle bizim için çok önemli ve değerli bir ülke olan Rusya ile İzmir arasındaki ilişkileri geliştirmek için elimden gelen tüm desteği vermeye hazırım" dedi. Rusya ile İzmir arasındaki ticaret ve yatırımların artırılması için kolaylaştırıcı rol üstleneceklerini belirten Tugay, İzmir'i tanıtmak amacıyla yurt dışındaki etkinliklere katıldığını söyledi. Tugay ayrıca Rusya'da belirlenecek bir şehirde İzmir Günleri düzenlemek istediklerini ifade etti.

VERSHİNİN: "İZMİR SOKAKLARINDA RUS DİLİNİ DUYUYORUM"

Büyükelçi Sergey Vershinin ise İzmir'de gerçekleştirdiği görüşmelerin verimli geçtiğini belirterek iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiğini söyledi. İzmir'in Türkiye'nin büyük şehirlerinden biri olarak ikili ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunduğunu ifade eden Vershinin, "İzmir sokaklarında Rus dilini duyuyorum. İzmir'in kültürel merkezlerden biri olduğunu biliyorum. Efes, Bergama gibi... İzmir'in Osmanlı zamanından kalan mirası da ilgimizi çekiyor" dedi. İzmir ile Rusya arasındaki ilişkilerin yalnızca ticari ve ekonomik bağlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Vershinin, ilişkilerin geleneksel değerlere de dayandığını söyledi. Vershinin, İzmir'de yaşayan Rusya vatandaşlarının İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden memnun olduklarını da aktardı.

VERSHİNİN "ROMANTİKA/ BİR ÖMRÜN SEYRÜSEFERİ" SERGİSİNİ GEZDİ

Büyükelçi Sergey Vershinin ve beraberindeki heyet, Kültürpark Atlas Pavyonu'nda sanatseverlerle buluşan, Nazım Hikmet'in yaşamını ve sanatını kapsamlı bir seçkiyle ziyaretçilere aktaran "ROMANTİKA/ Bir Ömrün Seyrüseferi" sergisini de gezdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ve ev sahipliğinde, Folkart'ın yapımcılığında hazırlanan sergiyi inceleyen Vershinin'e serginin küratörü, Yüksek Mimar ve Nazım Hikmet Araştırmacısı M. Melih Güneş bilgi verdi.

Heyete Folkart Genel Müdürü Metin Sancak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Proje Direktörü Ünal Ersözlü, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve sanat camiasından isimler eşlik etti. Sergiyi çok beğendiğini belirten Vershinin, "Nazım Hikmet, sadece Rusya'da ve Türkiye'de değil, dünya çapında ünlü bir sanatçı. Bu sergiyi gezerken Nazım Hikmet'in nasıl açık yürekli ve yüce vicdanlı bir kişi olduğunu görüyoruz. Tüm dünyadaki gençlerin Nazım Hikmet'i bilmeleri gerekiyor. İyi bir insan, büyük izler bırakmış bir insan" dedi. Büyükelçi Vershinin, ziyaretin ardından serginin anı defterini imzaladı.