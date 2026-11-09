İzmir'in Aliağa ilçesindeki fabrika patlamasında 1 kişi öldü, 15 yaralıdan 3'ü ağır - Son Dakika
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İzmir'in Aliağa ilçesindeki fabrika patlamasında 1 kişi öldü, 15 yaralıdan 3'ü ağır

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İzmir\'in Aliağa ilçesindeki fabrika patlamasında 1 kişi öldü, 15 yaralıdan 3\'ü ağır
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve yangında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 yaralıdan 3'ünün durumunun ağır olduğunu bildirdi. Yaralıların tedavisi sürerken ekipler bölgede teyakkuz halinde.

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aliağa'da meydana gelen patlamada, 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan 15 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'in Aliağa ilçesi Yeni Foça yolu üzerindeki demir çelik fabrikasında meydane gelen patlama ve yangınla ilgili açıklama yaptı.

Memişoğlu, şunları kaydetti:

"İzmir'de bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangından etkilenen vatandaşlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan olayda maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Yaralanan 15 vatandaşımızdan 3'ünün durumu ağır olup hastanelerimizde tedavileri sürmektedir. Ekiplerimiz bölgede teyakkuz halinde, süreci yakından takip etmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan ve afetten muhafaza eylesin."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İzmir'in Aliağa ilçesindeki fabrika patlamasında 1 kişi öldü, 15 yaralıdan 3'ü ağır - Son Dakika
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