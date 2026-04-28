İzmir'in Endüstriyel Mirası Avrupa Rotasında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin koruma çalışmalarıyla öne çıkan Tarihi Havagazı Fabrikası, Tarihi Asansör ve Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi, Avrupa'nın prestijli endüstriyel turizm ağı ERIH'e dahil edildi. Bu üyelikle İzmir, sanayi tarihini dünyaya tanıtarak 'deniz, kum, güneş' turizminin ötesine geçiyor.

ERIH, Avrupa Konseyi Kültür Rotaları'ndan biri olup sanayi tarihine tanıklık eden alanları birleştiren bir bilgi ve turizm ağıdır. Tarihi Havagazı Fabrikası, 19. yüzyılda sokak aydınlatması için inşa edilmiş, bugün kültür-sanat merkezi olarak hizmet veriyor. Tarihi Asansör, 1907'de kot farkını aşmak için yapılmış, hidrolik sistemle çalışan endüstriyel bir yapı. Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi ise 1932'de itfaiye binası olarak inşa edilmiş, şimdi kent belleğini koruyor. Bu yapılar, İzmir'in endüstriyel geçmişinin yaşayan kanıtlarıdır.