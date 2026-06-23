Langar Sahası modern spor tesisi oluyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından spora yönelik yatırımların hız kazanmasıyla birlikte, kentin önemli spor alanlarından biri olan Langar Futbol Sahası yeniden İzmir'e kazandırılıyor. Konak Kemer Bölgesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında saha, modern bir spor kompleksine dönüştürülerek hem amatör spora hem de altyapı müsabakalarına ev sahipliği yapacak. Sahada incelemede bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, çocukların, gençlerin ve amatör spor kulüplerinin daha nitelikli koşullarda spor yapabilmesini hedeflediklerini belirterek, yeni tesisin U-11 ve U-12 resmi müsabakalarının yanı sıra ampute futbol ve görme engelli futbol karşılaşmalarına da uygun şekilde tasarlandığını söyledi. Tesisin Konak'taki kulüpler ve spor okulları için de önemli bir merkez olacağı vurgulandı.

"İZMİR'İN EN ÖNEMLİ SİMGELERİNDEN OLACAK"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Berkhan Alptekin, projenin kültürel önemine dikkati çekerek merkezin yeni yeteneklerin keşfedilmesinde önemli bir rol oynayacağını söyledi. Alptekin, şunları kaydetti:

"Belediye Başkanımız Cemil Tugay'ın talimatıyla bu alanda hangi tür spor tesisinin daha doğru olacağına ilişkin aylar süren ihtiyaç analizi çalışmamızı tamamladık. Kemer Bölgesi'nde çocuk nüfusunun fazla olması, futbola yoğun ilgi, Konak'taki amatör kulüplerin antrenman sahası ihtiyacı ve Langar Futbol Sahası'nın İzmir'in spor belleğindeki yeri dikkate alınarak bu alanın projelendirilmesine karar verildi. Langar Futbol Sahası, altyapı takımlarının müsabaka yapabileceği, ampute futbol ve görme engelli futbol karşılaşmalarına ev sahipliği yapabilecek, aynı zamanda tüm futbol kulüplerinin antrenman yapabileceği bir tesis olarak tasarlandı. Sahada ayrıca alanın en verimli şekilde kullanılması amacıyla tribün altlarında kapalı mahaller yer alacak. Soyunma odaları, duş alanları ve toplantı salonları gibi ihtiyaçların yanı sıra eğitim ve seminerler için de çok amaçlı alanlar bulunacak. Türkiye'de örneği az bulunan altyapı stadyumu olarak projelendirilen Langar Futbol Sahası'nın, bundan sonraki süreçte yeni yeteneklerin keşfedileceği ve binlerce çocuğun spor yapacağı İzmir'in en önemli simgelerinden biri olacağını düşünüyoruz."

"YENİDEN KENT YAŞAMINA KAZANDIRACAĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Kemer Langar Futbol Sahası'nı yeniden kente kazandırmanın sevinicini yaşadıklarını dile getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Selin Zağpus Yigitoğlu, alanın tarihi mirasını koruyarak geleceğe taşımayı hedeflediklerini söyledi. Yigitoğlu, proje kapsamında sadece bir spor tesisi değil, aynı zamanda bölge halkının da kullanabileceği kamusal bir yaşam alanı oluşturulacağını belirterek, "Yaklaşık beş bin metrekarelik alanda hayata geçirilmesini planladığımız projeyle alanın tarihi mirasını yaşatmak istiyoruz. Langar Futbol Sahası'nı yeniden kente kazandırmak yönündeki çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda futbol sahası ve tribün yapısıyla alanın yalnızca spor müsabakalarına değil, bölgenin tamamına hizmet edecek bir kamusal yaşam alanına dönüşmesini hedefliyoruz. Alanın mevcut hafızasını koruyarak iyileştirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

MODERN MİMARİ ÖRNEĞİ

Konak'ın Güney Mahallesi'nde gerçekleşecek proje kapsamında; alt katı tesisin ihtiyacı olan birimlerden oluşan tribün yapısı, futbol sahası, teknik hacimler, trafo, jeneratör, yağmur suyu deposu inşa edilecek. Parselin güneyinde yaklaşık 1200 metrekarelik inşaat alanına sahip bir tribün yapısı yer alacak. Sporcu ve seyirci girişleri ayrılarak tasarlanan projede, zemin katta engelli sporcuların erişimine uygun modern soyunma odaları, hakem odaları, tuvaletler, duş alanları, eğitim salonu ve teknik bölümler bulunacak. Üst katta ise yaklaşık 500 kişilik katlanabilir koltuklardan oluşan, çelik konstrüksiyon üst örtüyle kapatılmış 600 metrekarelik tribün yer alacak. Cephe tasarımında yarı geçirgen metal konstrüksiyon kullanılarak hem güvenlik hem akustik konfor hem de güneş kontrolü sağlanması hedefleniyor. Böylece tesisin hem kullanıcılar hem de çevre için nitelikli bir kullanım alanı sunması amaçlanıyor.

TARİHİ LANGAR SAHASI YENİDEN SPORA KAZANDIRILIYOR

İzmir Yenişehir–Tepecik bölgesinde yer alan ve yaklaşık 100 yıllık geçmişiyle kentin futbol belleğinde özel bir yere sahip olan Kemer Langar Sahası, uzun yıllar boyunca amatör futbolun en önemli merkezlerinden biri olarak kullanıldı. "Langar'da top oynamayan topçu olamaz" sözüyle futbol camiasında ün kazanan saha, özellikle 1950'lerden 1990'ların başına kadar Ülküspor başta olmak üzere birçok amatör kulüp ve mahalle takımına ev sahipliği yaptı. İzmir'in Tepecik–Yenişehir hattında altyapı futbolunun geliştiği simge alanlardan biri olarak kabul edilen tesis, zamanla bakımsız kaldı, kullanım hakkı ve mülkiyet tartışmaları nedeniyle işlevini büyük ölçüde yitirdi. 2000'li yıllardan itibaren atıl hale gelen saha, uzun süren belirsizliğin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı projeyle yeniden kente kazandırılıyor.