İzmir'in İşgali 107'nci Yılında Apikam'da Konuşulacak

(İZMİR) - İzmir'in 15 Mayıs 1919'daki işgalinin 107. yılında, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde (APİKAM) "İzmir'in İşgali ve Milli Mücadele Ruhunun Yükselişi" adlı söyleşi yapılacak. Prof. Dr. Fevzi Çakmak'ın konuk olacağı söyleşi, yarın saat 18.00'de başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde (APİKAM) düzenlenen Kent Söyleşileri serisinde bu ay, ülke ve kent tarihinde acı bir sayfa olan 15 Mayıs işgali konuşulacak. "İzmir'in İşgali ve Milli Mücadele Ruhunun Yükselişi" başlığıyla, APİKAM Konferans Salonu'nda 13 Mayıs Çarşamba 18.00-19.30 saatleri arasında düzenlenecek söyleşi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fevzi Çakmak'ın katılımıyla yapılacak. Söyleşide; İzmir'in işgali, işgal yıllarında yaşanan toplumsal olaylar geniş bir çerçevede ele alınırken, işgalin Kuvayımilliye örgütlenmesine, Milli Mücadele ruhunun yükselişine olan etkisi mercek altına alınacak.