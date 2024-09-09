İzmir'in Kurtuluşu 102. Yıl Kutlamaları Fener Alayı ile Taçlandırıldı - Son Dakika
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İzmir'in Kurtuluşu 102. Yıl Kutlamaları Fener Alayı ile Taçlandırıldı

9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 102. Yılı kutlamaları, düzenlenen Fener Alayı ile taçlandırıldı. İzmirliler kurtuluş coşkusunu yaşadı.

09.09.2024 22:59  Güncelleme: 00:37
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(İZMİR) – 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 102. Yılı kutlamaları, düzenlenen Fener Alayı ile taçlandırıldı. 350 metrelik Türk Bayrağı'nın Kordon boyunu doldurduğu yürüyüşte İzmirliler kurtuluş coşkusunu yaşadı.

Kurtuluş Savaşı'nın zaferle taçlandığı gün olan 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 102. Yılı kutlamaları Fener Alayı ile devam etti.

Sabah 09.00'da "102. Yıl Zafer Yürüyüşü" ile başlayan ve tüm gün süren kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'ndan Lozan Meydanı'na yapılan Fener Alayı yürüyüşü coşkusu ile sona erdi.

Yürüyüşe; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Siyasiler ve yerel yöneticiler, 9 Eylül için yakılan meşaleler eşliğinde vatandaşlarla birlikte yürüyerek zafer coşkusunu birlikte yaşadı.

Yüzlerce İzmirli'nin 350 metrelik Türk Bayrağı'nın taşındığı Fener Alayı yürüyüşünde İzmir sokakları kırmızı-beyaza boyandı.

İzmir'in Kurtuluş'unun 102. yılı kutlamalarındaki coşku, Kültürpark'ta Haluk Levent konseriyle doruğa çıktı.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, 9 Eylül, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'in Kurtuluşu 102. Yıl Kutlamaları Fener Alayı ile Taçlandırıldı - Son Dakika

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