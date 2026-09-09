İzmir'in kurtuluşunun 104. yılında 350 metrelik dev bayrakla fener alayı yapıldı
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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndan Kültürpark Lozan Kapısı'na kadar fener alayı gerçekleştirildi. Yürüyüşe ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı, 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağı taşındı.
(İZMİR) – İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Kordon üzerinden Kültürpark Lozan Kapısı'na kadar fener alayı gerçekleştirildi.
Fener alayına, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyen İzmirliler, coşkulu anlar yaşadı.
Yürüyüş boyunca 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağı taşındı.
Kaynak: ANKA
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