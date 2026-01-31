İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden İtfaiyeye Personel Alımı - Son Dakika
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden İtfaiyeye Personel Alımı

31.01.2026 09:25  Güncelleme: 11:01
İzmir Büyükşehir Belediyesi, afet riski ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak amacıyla 14'ü kadın toplam 100 itfaiye eri alımı yapacak. Adaylardan KPSS'den en az 60 puan almaları bekleniyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, artan afet riski ve acil durumlara müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla İzmir İtfaiyesi bünyesinde görevlendirilmek üzere 14'ü kadın toplam 100 itfaiye eri alımı yapacak. Adaylarda, KPSS'den en az 60 puan alma şartı aranıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, çoklu krizlerle daha etkin mücadele edebilmek amacıyla kadrosunu güçlendiriyor. Büyükşehir Belediyesi, İzmir İtfaiyesi bünyesinde görevlendirilmek üzere 14'ü kadın, 100 itfaiye eri alımı yapacak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek alımlarla; arama kurtarma, yangınla mücadele, su baskınlarına müdahale ve teknik kurtarma alanlarında sahadaki müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

100 kişilik yeni istihdam

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak 100 kişilik itfaiye eri alımı; lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeylerinde gerçekleştirilecek. Lisans mezunları arasından yapılacak 50 kişilik alımda; Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği, Egzersiz ve Spor Bilimleri ile Rekreasyon bölümlerinden mezun adaylar başvurabilecek. Bu adayların en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekiyor. Ön lisans mezunları arasından alınacak 40 kişi için; İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma ile Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programlarından mezun olma ve en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olma şartı aranıyor. Ortaöğretim düzeyinde yapılacak 10 kişilik alımda ise İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği alanından mezun ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip adaylar başvuruda bulunabilecek. Tüm adaylar için Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) en az 60 puan alma şartı aranıyor.

Başvurular mart ayında

Adaylar, 23–27 Mart 2026 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü'ne şahsen başvuruda bulunacak. Alım süreci, sözlü ve uygulamalı sınavların tamamlanmasının ardından sonuçlandırılacak.

Sınavlar, 4–15 Mayıs 2026 tarihleri arasında saat 09.00'dan itibaren, İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü'nün Buca Toros yerleşkesinde yapılacak. Belirlenen tarihlerde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak.

Sözlü sınavda adaylar; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile mahalli idarelere ilişkin temel mevzuat konularından sorumlu olacak.

"Dirençli kent" hedefi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatını güçlendirmeye yönelik bu adımla afetlere karşı hızlı ve etkin müdahale kapasitesini artırmayı; aynı zamanda "dirençli kent" hedefi doğrultusunda kamu hizmetlerinin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: ANKA

