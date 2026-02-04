İzmir İtfaiyesi, Cerrahi Hassasiyetle Hayat Kurtarıyor

(İZMİR) - İzmir İtfaiyesi paramedikleri, cisim batması ve yüzük sıkışması gibi yüksek riskli vakalarda cerrahi hassasiyetle müdahale ederek hayat kurtarıyor. Trafik kazalarında da görev alan ekipler, özel kesici ekipmanlarla acil tıbbi müdahale ve kurtarma çalışmalarını eş zamanlı yürütüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan paramedikler, saniyelerin ve doğru müdahalenin hayati önem taşıdığı operasyonları başarıyla gerçekleştiriyor. Paramedikler, tıbbi ve teknik müdahaleyi eş zamanlı yürüterek vatandaşların hayatını güvence altına alıyor. Türkiye'de yalnızca İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan paramedikler, özel donanımlı Kurtarma ve Acil İlk Yardım Aracı (AKS) ile hizmet veriyor. Merkez birimin yanı sıra Karşıyaka, Bornova, Gaziemir, Torbalı Çaybaşı, Aliağa ve Urla gruplarında konuşlanan ekiplerde toplam 62 paramedik görev yapıyor. Ekipler, bugüne kadar 765 olaya müdahale ederek birçok yurttaşın hayatına dokundu.

Mikro kesicilerden ağır demir kesicilere kadar özel ekipman

İzmir İtfaiyesi bünyesinde, büyük çaplı demirleri kesebilen ağır ekipmanlardan trafik kazalarında kullanılan pedal kesicilere, yüzük çıkarma işlemlerinde kullanılan mikro özel kesicilere kadar geniş bir kurtarma ekipmanı yelpazesi bulunuyor. Paramedikler, çevre güvenliğini sağlayarak kazazedeye zarar vermeden müdahaleyi titizlikle tamamlıyor.

"Yüzük sıkışması basit sanılıyor, doku hasarı büyüyor"

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürü Şenol Dereköy, İzmir'de yalnızca insanlara değil tüm canlılara titizlikle hizmet verdiklerini belirtti. En sık karşılaşılan vakaların başında parmakta yüzük sıkışmasının geldiğini ifade eden Dereköy, "Yüzük parmağı sıkıyor, parmak hızla şişiyor ve kişi ciddi acı yaşıyor. Basit gibi görülüyor ama acıyı yaşayan bilir. Müdahale geciktiğinde ise ciddi doku kayıpları oluşabiliyor" dedi. Dereköy, parmakta yüzük sıkışması ve vücuda cisim batması gibi vakaların, görevli paramedikler tarafından ileri düzey sağlık ve kurtarma operasyonları kapsamında ele alındığını da vurguladı.

Vakalar ileri düzey sağlık operasyonuna dönüşüyor

Bahçe duvarlarındaki sivri korkuluklar, yüksekten ya da ağaçtan düşmeler ile balıkçılık sırasında yaşanan zıpkın kazaları, vücuda cisim batmasıyla sonuçlanabiliyor. Bu tür vakalarda yanlış ya da bilinçsiz müdahalenin hayati risk oluşturduğunu vurgulayan Dereköy, "Özellikle kancalı cisimler kesinlikle geri çekilmez. Kesilmeden çıkarılmaya çalışıldığında dokuyu parçalar. Buradaki temel amaç, kazazedeyi en az zarar görecek şekilde kurtarmaktır" dedi.

Hastanede de görev alıyorlar

Paramediklerin olay yerinde ilk tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdiğini belirten Dereköy, "Eğer tendon kopması ya da damar hasarı gibi ileri düzey bir durum söz konusuysa, kazazedeyi sağlık kuruluşuna sevk ediyoruz. Gerektiğinde hastanelerin acil servislerinde ve ameliyathanelerinde de bu kurtarma işlemlerini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de tek model

İzmir İtfaiyesi'nin paramedik kadrosu ve AKS biriminin Türkiye'de tek olduğuna dikkat çeken Dereköy, "Basit gibi görünen bu vakalarda zamanla yarışıyoruz. Böyle durumlarla karşılaşan yurttaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak en uygun itfaiye istasyonuna yönlendirilebilir. Doğru müdahale edilmezse sonuçları ağır olabilir. İtfaiye olarak 7 gün 24 saat sahadayız" ifadelerini kullandı.