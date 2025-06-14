İzmir'de Jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende teşkilatın tarihçesi okundu.
Törene Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Şimşek de katıldı.
Son Dakika › Güncel › İzmir Jandarma'nın 186. Yıl Dönümü Töreni - Son Dakika
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