İzmir Karabağlar'da 38 bin 664 hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de 38 bin 664 uyuşturucu hap, 177 gram kokain ile 66 kilo 363 gram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, Karabağlar ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bir eve düzenlenen baskında 38 bin 664 uyuşturucu hap, 177 gram kokain, 66 kilo 363 gram uyuşturucu ham maddesi ile 4 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.