İzmir Karabağlar\'da depoya baskın, 253 bin 926 uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 253 bin 926 uyuşturucu hap ile uyuşturucu yapımında kullanılan 75 kilogram ham madde ele geçirildi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Ö.B. ile E.D.K'yi takibe aldı.

Polis ekiplerince şüphelilerin uyuşturucuyu sakladıkları belirlenen depoya baskın düzenlendi. Aramalarda 253 bin 926 uyuşturucu hap, 75 kilogram uyuşturucu ham maddesi (pregabalin) ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.