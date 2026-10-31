İzmir Karaburun'da 280 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir Karaburun'da 280 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir Karaburun\'da 280 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir Karaburun'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin evine jandarma operasyon düzenledi. Aramada 280 gram kubar esrar, 18 kök kenevir ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, şüphelilerin işlemleri sürüyor.

İzmir'in Karaburun ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mordoğan Mahallesi'nde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen A.Ö. ve N.Ö'nün evine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 280 gram kubar esrar, 150 gram kenevir tohumu, 18 kök kenevir bitkisi, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 47 fişek ile ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Uyuşturucu TicaretiOperasyonKaraburun3. SayfaJandarmaKenevirGüncelİzmirSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Karaburun'da 280 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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