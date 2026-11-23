İzmir Karaburun'da baba ile 14 yaşındaki oğlu ormanda silahla ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Karaburun'un Eski Mordoğan Mahallesi kırsalında dün gece silah seslerini duyanlar jandarmaya haber verdi. Jandarma, ormanlık alanda besicilik yapan baba ve 14 yaşındaki oğlunu silahla öldürülmüş buldu; cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı, soruşturma sürüyor.
İzmir'in Karaburun ilçesinde, baba ve 14 yaşındaki oğlu silahla öldürülmüş halde ormanlık alanda bulundu.
Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde kırsaldaki Eski Mordoğan Mahallesi'nde silah seslerini duyanlar durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler ormanlık alanda besicilik yapan E.D. (43) ile oğlu Y.D'yi (14) silahla öldürülmüş halde buldu.
Cenazeler, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: AA
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