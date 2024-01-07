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İzmir Karaburun'da Fırtına Sonucu Hasar Oluştu - Son Dakika
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İzmir Karaburun'da Fırtına Sonucu Hasar Oluştu

İzmir'in Karaburun ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle meyve ağaçları söküldü, bir evin çatısı uçtu, karavanlar ve traktör römorkları devrildi. Karaburun Belediyesi ekipleri, hasar gören ev ve tarım arazilerinde çalışma başlattı. Can kaybının yaşanmaması büyük şans olarak değerlendirildi.

İzmir Karaburun\'da Fırtına Sonucu Hasar Oluştu
07.01.2024 - 18:03,  Güncelleme: 18:04
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İzmir'in Karaburun ilçesinde fırtına nedeniyle meyve ağaçları söküldü, bir evin çatısı uçtu, karavanlar ve traktör römorkları devrildi.

İlçe genelinde etkili olan fırtına, merkeze 27 kilometre uzaklıktaki Küçükbahçe ve Salman mahallerinde hasara neden oldu.

Bölgedeki bir evin sundurma tipi çatısı uçtu, 3 ev ile bir ağılda hasar oluştu.

Küçükbahçe Mahallesi'nde mandalina ve ceviz ağaçlarının bulunduğu bahçelerde bazı ağaçlar kökünden söküldü.

Bölgenin sahil kesiminde park halinde olan karavanlar ile traktör römorklarının da devrildiği görüldü.

Öte yandan Karaburun Belediyesi ekipleri, hasar gören ev ve tarım arazilerinde çalışma başlattı.

"Can kaybının yaşanmaması büyük şans"

Karaburun Ziraat Odası Başkanı Gazanfer Yavaş, AA muhabirine, fırtınanın ardından hasar tespiti için çalışma başlattıklarını söyledi.

Bölgede hortum oluştuğunun da söylendiğini belirten Yavaş, "Vatandaşlarımız, sahilden başlayan bir hortumun kısa sürede bahçelerin bulunduğu tarlalara ulaştığını söyledi. Mahallede bulunan yaklaşık 30 ağacımız devrildi. Mahalle sakinlerimizin evleri ve römorklar zarar gördü. Can kaybı yaşanmaması büyük şans. Çiftçimizin yaralarının sarılması için el ele vereceğiz." dedi.

Kaynak: AA
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