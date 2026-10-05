İzmir Karaburun'da minibüste 16 kaçak göçmen yakalandı, organizatör şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir Karaburun'da minibüste 16 kaçak göçmen yakalandı, organizatör şüphelisi tutuklandı

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İzmir Karaburun\'da minibüste 16 kaçak göçmen yakalandı, organizatör şüphelisi tutuklandı
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İzmir'in Karaburun ilçesinden Avrupa'ya gitmeye çalışan 16 kaçak göçmen, 1 Ekim'de Çeşme Otoyolu Karaburun gişelerinde durdurulan minibüste yakalandı. Gözaltına alınan organizatör şüphelisi sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı; göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.

İZMİR'in Karaburun ilçesinden yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 16 kaçak göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan organizatör şüphelisi tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü ekipleri, Otoyol Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, 1 Ekim'de Çeşme Otoyolu Karaburun gişeler mevkisinde bir minibüsü durdurdu. Minibüsteki kontrolde 1 Nijerya, 3 Çad, 10 Etiyopya ve 2 Sudan uyruklu olmak üzere toplam 16 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu belirlenen minibüs sürücüsü B.Y. ise gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen organizatör şüphelisi B.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
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