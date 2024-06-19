İzmir Karaburun'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

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İzmir'in Karaburun ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 1 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Öte yandan Bergama ilçesinde de Asklepios Ören Yeri yanındaki çam fıstık ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.