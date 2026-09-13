İzmir Kemalpaşa'da motosikleti devrilen muhtar Gürkan Ay hayatını kaybetti
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde motosikletinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Bağyurdu Yeni Mahalle Muhtarı Gürkan Ay, kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ay'ın motosikletiyle seyir halindeyken kalp krizi geçirdiği öne sürüldü.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü muhtar yaşamını yitirdi.
Gürkan Ay'ın (48) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, dün akşam Bağyurdu Yeni Mahalle yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ay, ambulansla kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bağyurdu Yeni Mahalle Muhtarı olduğu öğrenilen Ay'ın, motosikletiyle seyir halindeyken kalp krizi geçirdiği öne sürüldü.
Kaynak: AA
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