İzmir Kemalpaşa\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Bu kadarı da pes artık! Oyun tahtasına döktüğü sıvıyla rakibini zehirledi

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı.

Kemalpaşa ilçesi Karabel mevkiindeki ormanda, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber - Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR,