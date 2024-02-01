İzmir Kemeraltı\'nda Bijüteri Dükkanında Yangın Çıktı

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HABER: GİZEM ÇETİNKOL - KAMERA: KERİM UĞUR

İzmir Tarihi Kemeraltı'ndaki Kızlarağası Han'ın karşısında bulunan bijüteri dükkanının ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yan dükkanlara da sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

İzmir'de sabah saatlerinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Kızlarağası Han'ın karşısında bulunan bir bijüteri dükkanının ikinci katında yangın çıktı. Yan dükkanlara da sıçrayan yangın, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile öğle saatlerine doğru kontrol altına alındı. Çok sayıda iş yerinin zarar gördüğü yangında, can kaybı ya da yaralanan olmadı.

"KORUYUCU TEDBİRLER ALINMALI"

Yangınla ilgili ANKA Haber Ajansı'na konuşan Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, şunları söyledi:

"Kemeraltı'nın en büyük korkularından biri, nasıl deprem gündemdeyse yangın da hep gündemde. Sabaha karşı esnafımız dükkanı açtığından itibaren içeride geceden usul usul yanıp harlayan bir yangınla karşı karşıyayız. Neden çıktığını biz de net bilmiyoruz. İtfaiye raporundan sonra öğreneceğiz. Ama 3-4 dükkanımız ciddi zarar gördü, hem ürün hem bina açısından. Allah korudu diyoruz Kemeraltı'nı. Burada dar sokaklar çok fazla. Şansımız geniş sokaklardan birinde bu olayın yaşanmış olması, itfaiyenin müdahalesi çok yerindeydi. Bu tarz olaylarda hayatın gerçeği ile karşı karşıya kalıyoruz. Daha fazla önlem almamız gerektiğini de hatırlıyoruz. Şansımıza itfaiyemiz geçen ay altyapı çalışması yenilenirken hidranları yenilemişti. Artı olarak yangın dolapları koymuştu ve bu bölgedeki esnaflara eğitim vermişti. Bu eğitimlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk.

Burada en büyük gündemimiz sigorta. Kemeraltı, sit alanı olduğu için maalesef firmalar buradaki esnafımızın iş yerlerinin sigortasını yapmıyor. Bu bizim suçumuz değil. Öncelikle bu konunun üzerine eğilip sigorta şirketlerinin bakış açısını değiştirmemiz lazım."

Yangının neden çıktığıyla ilgili soru üzerine Girgin, "Neden çıktığını bilmiyoruz. Tarihi binalar olduğu için elektrik sistemleri de yıpranmış ve yorgun oluyor. Açılan işletme yeni ise öncesinde elektrik altyapısında yenileme yapıyor arkadaşlar ancak, işletme eski olunca elektrik altyapısı da eskimiş oluyor. Belki de belli zaman aralıklarıyla eski hatların yenilenmesi konusunda bir düzenleme getirilebilir. Bunların masaya yatırılarak koruyucu tedbirler alınabilir" dedi.