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İzmir Kemeraltı'ndaki Hediyelik Eşya Dükkanında Yangın Çıktı - Son Dakika
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İzmir Kemeraltı'ndaki Hediyelik Eşya Dükkanında Yangın Çıktı

İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı'nda bulunan bir hediyelik eşya dükkanında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, alevler kısa sürede büyüdü ve gökyüzüne simsiyah dumanlar yükseldi. Çevredekiler durumu yetkililere bildirirken, polis çevre güvenliğini sağladı ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

01.02.2024 11:33
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İZMİR'in tarihi çarşısı Kemeraltı'ndaki bir hediyelik eşya dükkanında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Konak ilçesindeki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan bir hediyelik eşya dükkanında, bugün saat 10.30 sıralarında, yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler, kısa sürede büyüdü. Gökyüzüne simsiyah dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis çevre güvenliğini aldı. İtfaiye ekipleri ise söndürme çalışmalarına başladı.

İzmir Kemeraltı\'ndaki Hediyelik Eşya Dükkanında Yangın Çıktı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İzmir Kemeraltı'ndaki Hediyelik Eşya Dükkanında Yangın Çıktı - Son Dakika
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