İzmir Konak'taki iş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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İzmir Konak'taki iş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir Konak\'taki iş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir iş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, iş merkezinde bulunan diğer iş yerlerine de sıçradı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yangın nedeniyle iş merkezinde tahliye işlemi gerçekleştirildi ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

28.04.2024 00:03
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İzmir'in Konak ilçesindeki Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan bir iş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

856. Sokak'taki iş merkezinin ikinci katında bulunan tekstil işletmesinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, iş merkezinde bulunan diğer iş yerlerine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu, iş merkezindeki dükkanlar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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