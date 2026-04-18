Kentin Hafızasından Geleceğine Uzanan Yayınlar İzmir Kitap Fuarı'nda

(İZMİR) - İzmir Kitap Fuarı kapsamında İzmir Kent Kitaplığı tarafından hazırlanan ve kentin tarihinden doğasına, kültürel mirasından çocuklara uzanan geniş bir yelpazede sunulan yayınlar, Kültürpark'ta 26 Nisan'a kadar okurlarla buluşturuluyor.

İzmir Kitap Fuarı, bu yıl da kentin geçmişine ve geleceğine ışık tutan önemli yayınlara ev sahipliği yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İzmir Kent Kitaplığı yayın ekibi tarafından hazırlanan ve İZKÜLTÜR AŞ tarafından basımı gerçekleştirilen eserler, okurlarla buluşturuluyor. Kültürpark'ta 26 Nisan'a kadar devam edecek fuarda "İkinci Dünya Savaşı Yıllarında İzmir", "Yer Bilimleri ve Kültür Kesişiminde Karaburun Yarımadası", "Kara Sinan", "Bir Zamanlar İzmir'de" ve çocuklara yönelik "İzmir Kuş Cenneti Etkinlik Kitabı" okuyucuların ilgisine sunuluyor. İZKÜLTÜR AŞ tarafından basımı yapılan bu yayınlar, kentin çok katmanlı yapısını farklı perspektiflerden ele alıyor.

Kentleşmeden gülmece tarihine

İzmir Kent Kitaplığı tarafından hazırlanan ve Doç. Dr. Müslime Güneş'in kaleme aldığı "İkinci Dünya Savaşı Yıllarında İzmir" adlı kitapta; savaş ekonomisinin ağır koşulları altındaki toplumlarda yaşanan sosyal ve ekonomik dönüşümler incelenirken, İzmir'in bu süreçteki kritik rolü gözler önüne seriliyor.

Prof. Dr. Hülya Yüceer, Prof. Dr. Alper Baba ve Dr. Yasemin Özcan Gönülal'ın editörlüğünü üstlendiği "Yer Bilimleri ve Kültür Kesişiminde Karaburun Yarımadası" kitabı ise Karaburun'un jeolojik ve hidrojeolojik mirasını; kentleşme, turizm ve kalkınma ekseninde kapsamlı bir yaklaşımla anlatıyor.

Efdal Sevinçli imzası taşıyan "Kara Sinan", İzmir'in ilk gülmece ve karikatür gazetesi üzerine yapılan kapsamlı araştırma ve gazetenin transkripsiyonunu içeriyor.

Hatırat serisi ve minik okurlar

İzmir Kent Kitaplığı'nın Hatırat Serisi kapsamında, İZKÜLTÜR AŞ tarafından yayıma hazırlanan "Bir Zamanlar İzmir'de" ise gazeteci ve yazar Gilbert D'Andria'nın anıları üzerinden 20. yüzyıl başı İzmir'ine içeriden bir bakış sunuyor. Türkçede ilk kez yayımlanan eser, kentin çok kültürlü yapısını canlı bir anlatımla aktarıyor.

Çocuklara yönelik yayınlarıyla da dikkati çeken İzmir Kent Kitaplığı'nın "İzmir Kuş Cenneti Etkinlik Kitabı"nda ise minik okurlar, eğlenceli bulmacalar eşliğinde farklı kuş türlerini keşfetme fırsatı buluyor.

Söyleşi ve imza günleri

Prof. Dr. Hülya Yüceer, Prof. Dr. Alper Baba ve Dr. Yasemin Özcan Gönülal'ın katılımıyla düzenlenecek "Kırsal Kalkınmada Jeomiras, Jeorota ve Jeoparkların Önemi: Karaburun Yarımadası" başlıklı söyleşi, 22 Nisan Çarşamba saat 15.00'te Uzun Havuz Etkinlik Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Söyleşinin ardından yazarlar saat 16.00'da İzmir Kent Kitaplığı standında okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzalayacak.

Dr. Efdal Sevinçli, "Kara Sinan – İzmir'in İlk Gülmece ve Karikatür Gazetesi" başlıklı söyleşiyle 25 Nisan Cumartesi saat 12.00'de Menekşe Altı Etkinlik Sahnesi'nde yer alacak, ardından saat 13.30'da imza etkinliği gerçekleştirecek.

Doç. Dr. Müslime Güneş ise "İkinci Dünya Savaşı Yıllarında İzmir" kitabı için 24 Nisan Cuma günü saat 14.00'te ve 25 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'te İzmir Kent Kitaplığı standında imza gününe katılacak.